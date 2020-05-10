"عِجل" في دار للمشردين.. هدية من "فاعل خير"

أتى شهر رمضان فى ظروف استثنائية، أغلقت أبواب دور المشردين على نزلائها، وتوقفت الزيارات وقلت التبرعات، خاصة الوجبات التى كانت تحمل ما لذ وطاب للإفطار، مما دفع فاعل خير للتبرع بعِجل لمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، وحضور مراسم الذبح بنفسه، لإدخال السرور على أصحاب المكان. «رزق جه لأهالينا، ووزعناه على الدور التابعة لينا، علشان يفطروا منه فى رمضان»، حسب شيماء وحيد، سكرتير عام المؤسسة، التى حكت عن اختلاف رمضان الحالى عن السنوات السابقة، فاعتادوا على استقبال الزوار لمشاركة النزلاء طعام الإفطار، وهو ما لا يسمح به هذا العام، حفاظاً على صحتهم، واتباعاً للإجراءات الوقائية، التى فرضتها الدولة.

ولإدخال السعادة على قلوب النزلاء، كان الحل الأمثل هو حضور الموظفين للإفطار معهم، بما فى ذلك طباخة الدار، وفقاً لـ«شيماء»: «إحنا معاهم يومياً، لأننا أهل، وزى كل بيت مصرى لازم نجتمع على سفرة واحدة»، ولم يكتفِ القائمون على المؤسسة بذلك، بل حرصوا على تعليق الزينة وشراء الفوانيس وإهدائها للنزلاء، تعويضاً عن افتقادهم اللمة، والخروج خلال الشهر الكريم.

الكنافة والقطايف، يعدها مطبخ المؤسسة بمشاركة النزلاء، حسب «شيماء»، ويستعدون لخبز كعك العيد: «زى كل سنة، أحلى حاجة إننا ماوقفناش طقوسنا وبنحتفل، الفرق بس أن مفيش زيارات».