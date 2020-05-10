"كحك العيد" سوري وبسعر المصنع: العلبة بـ"30 جنيه"

ربما تؤثر الأزمة المادية التى خلفها فيروس كورونا على عادة شراء كعك العيد، وهو ما جعل طارق عبدالمجيد، صاحب مصنع حلويات سورى، فى منطقة صفط اللبن، يطرح مبادرة «عشان كلنا نعيّد»، بتقديم علب للكحك والبسكويت والبيتى فور، بسعر 30 جنيهاً للكيلو الواحد.

«الطعم حلو جداً وكله مصنوع بالسمن البلدى والدقيق الفاخر، العلب دى فى وقت تانى مش هيقل سعرها عن 100 جنيه، بس أنا عامل كده عشان ظروف الناس صعبة»، حرص «طارق»، حسب تأكيده، على مساعدة الشعبين المصرى والسورى، على تجاوز هذه الأزمة وعدم التخلى عن عاداتهم فى عيد الفطر: «العلبة بتكون مشكلة فيها كحك وبسكويت وبيتى فور وغُريبة»، ويقوم بالبيع مباشرة من المصنع، ويوفر أيضاً خدمة التوصيل إلى المنازل: «الفكرة جات لى لما عرفت من جيرانى اللى حواليا إنهم هيستغنوا السنة دى عن حلويات العيد، ولو أسرة عندها أطفال هيزعلوا قوى لأنهم مالهمش ذنب وربنا ما يقطع لهم عادة أبداً».

ويوفر «طارق» ميزة تذوق الكعك والبسكويت داخل المصنع قبل شرائه: «لو حبوا إنهم يدوقوا وبعدين يشتروا ده حقهم»، وجدت هذه المبادرة استجابة كبيرة بين المواطنين: «ماكنوش مصدقين نفسهم عشان الأسعار رخيصة جداً ما يجيش حق نص كيلو واحد من الكحك لو اشتروه من مكان تانى أو فى وقت تانى».