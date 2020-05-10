مجانا والاشتراك مدى الحياة.. منصة سعودية لتعليم الخط العربي "أون لاين"

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق أول منصة إلكترونية لتعليم الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وذلك تحت عنوان "منصة الخطاط"، وبإشراف نخبة من الخطاطين المحترفين في المملكة والعالم العربي الذين يقدمون من خلالها أساسيات الخط العربي وفنونه وأساليبه عبر دورات تدريبية ومشروعات وورش احترافية.

وقامت "الوطن" بجولة داخل منصة "الخطاط" ونستعرض أهم محتوياتها على النحو التالي:

تتضمن المنصة عددًا من المسارات التدريبية المتنوعة، منها دورات احترافية في أنواع الخط العربي، وشرح الحروف وتركيباتها، وكتابة الكلمات والعبارات، وتحسين الكتابة، والتدريب على عمل اللوحات الخطية والأعمال الفنية بالخط العربي، وتشكيلات الحروف، والتذهيب والزخرفة الإسلامية ورسمها وتلوينها، وفن الإبرو، ويمكنك الاستفادة بالمنصة عبر الرابط: https://www.alkhattat.net/.

كما توفّر المنصة مسارًا لتمكين المتدرب من تطوير الخطوط العربية الحاسوبية عن طريق تعلم التصاميم وبرمجة الخطوط.

ويمكنك إنشاء حساب جديد والاشتراك في الدورات التدريبية على منصة الخطاط عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- كتابة الاسم (ثنائي أو رباعي أو ثلاثي) باللغة العربية أو الإنجليزية.

- اختيار كلمة سر وتكرارها مرتين للتأكيد.

- كتابة البريد الإلكتروني لاستخدامه في عملية الدخول.

- ضع علامة صح أمام "أنا لست برنامج روبوت".

- اضغط زر التسجيل.

- تصفح الدورات التدريبية من الصفحة الرئيسية أو القائمة

- اختيار الدورة التدريبية والضغط على زر "سجّل".

كما تحتوي المنصة على دورات تدريبية خاصة بتحسين الخط، والزخرفة والتذهيب، والتصميم والخطوط الطباعية.

وتعد الدورات التدريبية عبر المنصة مجانية ولا يوجد وقت محدد لانتهاء العضوية فالاشتراك في الموقع أو الدورات التدريبية مستمر مدى الحياة، وبمجرد إتمامك لأي دورة تدريبية تحصل على شهادة تقدير رقمية معتمدة من منصة الخطاط.

والدورات المجانية تكون لشرح الأساسيات والمستويات الأولية، أما الدورات المدفوعة فتكون للشرح مستوى متطور، مع شرح تفصيلي حسب نوع الخط، بالإضافة إلى التمارين والنماذج والتطبيقات.

مستويات الدورات التدريبية

وتم تقسيم الدورات التدريبية بالمنصة إلى عدة مستويات لتناسب احتياجات الطلاب وهي:

المستوى الأول: للمبتدئين في تعلّم الخط العربي وكل من يرغب في تحسين مستواه.

المستوى الثاني: للمتقدمين وكل من لديه معرفة مسبقة بالخط العربي.

المستوى الثالث: مستوى احترافي في الخط العربي.

ويمكنك متابعة مُعلم الخط من خلال صفحته الخاصة على المنصة، والتي تشتمل على سيرته الذاتية والدورات التدريبية التي يقدمها وروابط شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال الأسئلة في الدورات التدريبية.

وتعتمد المنصة على ثلاث طرق للشرح عن طريق الشرح على المكتب وتصوير طريقة الكتابة، أو استخدام السبورة في الشرح، أو الشرح بالكمبيوتر وتسجيل الشاشة.

كما يمكنك المشاركة بالمنصة كُمعلم للخط العربي، وذلك عن طريق التسجيل في المنصة وانتظار تفعيل حسابك كمُعلّم للخط، ثم ثم باختيار الموضوع الذي ستشرحه وجهز المحتوى التدريبي، واصنع محتوى رائع لدوراتك وابدأ رحلتك التعليمية.

وبعد إتمام عملية التسجيل تقوم إدارة الموقع باختيار الخطاط حسب معايير محددة وتبليغ الخطاط بعد اختياره وتفعيل حسابه كمُعلم للخط.