وجبات فاخرة للفقراء: حمام وكفتة وجمبري جامبو

«حمام محشى فريك، كفتة مشوية، جمبرى جامبو»، أكلات فاخرة، وضعها بعض فاعلى الخير فى الوجبات البديلة لموائد الرحمن، والهدف أن يتذوق الفقير مما يأكله الأغنياء.

رفعت العربى، متطوع، فى منطقة المنيب بالجيزة، وضع فى الوجبات التى يجهزها للأسر غير القادرة، حمام وكفتة، لإسعادهم.

يقوم «رفعت» بتوزيع أكثر من 100 وجبة يومياً، تشتمل على لحوم وفراخ، ومرتين فى الشهر حمام وكفتة، نظراً لارتفاع تكلفتها: «متعودين نوزع فراخ ولحمة وطبيخ ورز عشان سعرهم معقول وفى إيدينا، لكن الأسر دى محتاجة تدوق الحمام، و90% منهم عمرهم ما أكلوه قبل كده»، مؤكداً أنه منذ 3 سنوات يقوم بإطعام هذه الأسر، لكن هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها بتوزيع الوجبات دليفيرى: «رمضان بيكون له طقوس ونظام تانى، باحاول أنا وفريق المتطوعين نقدم لهم وجبات نفسهم فيها ومش قادرين يجيبوها».

اختارت جيهان جمال، متطوعة، فى منطقة العجمى بالإسكندرية، تقديم الجمبرى الجامبو، ضمن وجبات الإفطار المقدمة للفقراء، بهدف التغيير فى أصناف الطعام المعتادة، وإدخال السرور على قلوبهم: «كل يوم لحمة وفراخ ومرة فى الأسبوع جمبرى وسمك وسلطة ورز»، لافتة إلى أنها تختار أجود أنواع الجمبرى الموجودة فى السوق.