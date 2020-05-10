يسرا تهدد جومانا مراد بالقتل في الحلقة 16 من مسلسل خيانة عهد

شهدت أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل خيانة عهد، قيام يسرا بصعق جومانا مراد، وتقييد حركتها بالحبال، وتهديدها بالسكين، حيث وضعته على رقبتها، لأنها تشك في أنها وراء مقتل ابنها خالد أنور، إلا أن جومانا مراد نفت قتلها لهشام، لكنها اعترفت بأنها كانت تريد الانتقام منها بعد أن وقفت في طريق زواجها من عريس كان يريد أن يتزوجها و"يستر عليها".

كما تضمنت الحلقة تذكر جومانا مراد، أن عهد كانت تسببت في طردها من منزل أبيها بعدما وضعتهم في حرج أمام أهل منطقتها لأنه كان دائم الدخول والخروج عليها بالمنزل، ويبدو أن جومانا أخبرت يسرا بمزيد من التفاصيل حول علاقتها بحلا شيحة، خاصة أن يسرا نظراتها تغيرت لحلا شيحة شقيقتها، وطلبت منها ومن سلوى عثمان، تركها والذهاب لمنازلهما.

وظهرت حلا شيحة، وهي في حالة سكر وانهيار كامل، وذلك بسبب الضغط النفسي الذي تعيش فيه لتسببها في قتل خالد أنور ابن شقيقتها الكبرى يسرا، وقامت بطرد زوجها من المنزل بعد أن قالت له إنها تكره العيش معه.

كما ذهبت عبير صبري لمجدي لتخبره بأن عهد في ورطة جديدة ويشكرها على الأخبار، وأنها دائما ما تأتيه بالأخبار الجيدة.

مسلسل خيانة عهد، بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنا، وخالد أنور.