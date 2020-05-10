"القومي للمرأة" حول دراما وبرامج رمضان: "الاختيار" الأفضل.. وبطولة نسائية لـ١٠ مسلسلات

أظهرت المؤشرات الأولية لرصد الأعمال الدرامية المذاعة حتى منتصف رمضان أن إجمالى أعمال البطولات النسائية بلغ 10 مسلسلات؛ أبرزها «خيانة عهد ولعبة النسيان ونحب تانى ليه»، وعكست صورة المرأة القوية، وصورة المرأة الخائنة والشريرة، وظهرت أسوأ صورة للمرأة فى مسلسل «بـ100 وش»، حيث عكس صوراً سلبية لها؛ منها النصابة والمدمنة والمتلونة.

وحصلت «الوطن» على نسخة من التقرير النصفى للمجلس القومى للمرأة لرصد الأعمال التليفزيونية فى رمضان حول صورة المرأة فى الإنتاج الإعلامى لرمضان 2020 على مستوى البرامج أو الدراما أو الإعلانات.

وقامت اللجنة الإعلامية فى المجلس، تحت إشراف الدكتورة سوزان القلينى، بالرصد اعتماداً على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامى للمرأة.

وأوضح التقرير تراجع الصورة السلبية للمرأة فى الأعمال الرمضانية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم التركيز هذا العام على المرأة التى تتحدى الظروف سواء استشهاد الابن أو الزوج أو الطلاق أو الظروف المادية الصعبة أو التعليم، وغيرها من الأدوار الإيجابية التى ركزت على قوة المرأة وشجاعتها.

وكشف التقرير أن مسلسل الاختيار هو الأفضل والأكثر تأثيراً، بإجماع النقاد، خلال النصف الأول من رمضان.

وانتقد التقرير برنامج «رامز مجنون رسمى» لأنه ينشر محتوى به عنف وقسوة واستمتاع بذل الآخر، ما يؤثر على أذهان الأطفال ووعيهم ويحتوى على ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء ويحمل الكثير من أشكال التنمر للشخصيات التى يستضيفها.

"خلى بالك من فيفى" يسخر من أصحاب البشرة السمراء

ورصد التقرير أن برنامج «خلى بالك من فيفى» به أشكال من الاستهزاء والعنصرية والتنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، بالإضافة إلى نشر السحر والشعوذة والتشجيع على استخدامهما، بخلاف الاستهزاء بمرضى الصرع وإظهارهم بصورة غير لائقة.

التركيز على إظهار روح التحدى وانخفاض مشاهد التدخين والمخدرات

وأكد التقرير تراجع نسب ظهور التدخين والمخدرات والملابس الخادشة للحياء فى المسلسلات مقارنة بالأعوام الماضية، واهتمام الدراما بالمستوى الاجتماعى المتوسط، ثم المستوى الاجتماعى الأعلى، وفى المرتبة الأخيرة اهتمت الدراما بالأحياء الشعبية.

وعالجت مسلسلات هذا العام قضية الانتهاكات الإلكترونية والجرائم السيبرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى تنتهك خصوصيات الأشخاص وما يترتب عليها من مشاكل أسرية وتم تناول هذه القضية فى مسلسلات «خيانة عهد وبـ100 وش ولعبة النسيان»، مع الالتزام إلى حد كبير بالكود الأخلاقى لمعالجة قضايا المرأة فى الدراما. وناقشت معظم الأعمال الدرامية، خاصة ذات البطولات النسائية، القضايا التى تواجه المرأة والطريقة المثلى لمعالجتها مثل مسلسلات «نحب تانى ليه وخيانة عهد وجمع سالم وسلطانة المعز» وهو ما يتوافق مع الكود الإعلامى الذى شدد على تقديم النماذج الإيجابية للمرأة ومناقشة جميع قضاياها بموضوعية.

وأظهر الرصد صورة المرأة الإيجابية فى بعض المسلسلات فى شخصية الزوجة المساندة لزوجها أو خطيبها للتغلب على الصعاب المادية، أو التى تقاوم استغلال مشاعرها وتؤمن بقدراتها الشخصية وتتحدى نظرة المجتمع لها، وذلك فى مسلسلات «سكر زيادة ولعبة النسيان وسلطانة المعز والنهاية والاختيار».

وكشف أن الإعلانات هذا العام معظمها مقبول ولم تتناول المرأة بشكل غير لائق، إلا إعلان قطونيل، وتمت الاستجابة من الشركة وتم وقفه بسبب ما يتضمنه من إسفاف.

وأضاف أن من بين الإعلانات الإيجابية لصورة المرأة ومساندتها فى المجتمع إعلان بنك مصر الذى ظهرت فيه المرأة الطبيبة والممرضة والأم الراعية لأبنائها والمرأة الرحيمة بالحيوانات والمرأة المريضة بالبهاق وهى ملكة متوجة مبتسمة.