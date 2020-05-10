الديهي: تكلفة أزمة كورونا كبيرة و"عايشين في خير الإصلاحات الاقتصادية"

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن تكلفة أزمة كورونا على الدولة المصرية كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أنه لولا ما قمنا به من ادخار وإجراءات إصلاحية وإجراءات استباقية لما كنا ندري ماذا كان يحدث لنا.

وقال الديهي خلال تقديمه حلقة السبت من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN": "القرش الأبيض نفعنا في اليوم الأسود، وإحنا الآن عايشين في خير الإصلاحات الاقتصادية".

وأوضح أن العالم أجمع قدم عرائض للحصول على حزم مساعدات من صندوق النقد الدولي ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن مصر توجهت لصندوق النقد "وهي ماشية رافعة راسها وواثقة وثابتة الخطى منتصبة الهامة"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول وصلت لمرحلة التسول والشحاتة في طلب المساعدات.