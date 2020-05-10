مرصد الفتاوى التكفيرية: التنظيمات الإرهابية ترى أنهم المسلمون فقط

رد حسن محمد مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الآيات التي تكشف كذب الإرهابين وتفسيرهم الخاطئ والمغرض للقرآن الكريم، الذي يستخدمونه في قتال جنودنا البواسل، بزعم أنهم جند الطاغوت.

وقال محمد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن التنظيمات ترى أن أعضاءها فقط هم المسلمون، حتى أن التنظيمات المشابهة لهم لكن بينهم اختلافات بسيطة هي تنظيمات كافرة أو مرتدة في نظرهم.

وأضاف أنه عندما نتعامل مع منظور هذه التنظيمات فهم يرون أنهم المسلمون فقط وغيرهم إما مشركين أو مرتدين، وأن هذا التصنيف العجيب الذي أخرجوه للعالم أذهل التنظيمات المشتركة معهم في كثير من الأفكار، لأنها سعت منذ البداية لاستحواذ على العمل الإرهابي وفي مسماهم "الجهاد" في العالم كله، وبالتالي كان لابد أن ينزع شرعية العمل الجهادي عمن دونه، وأي شخص يمسك السلاح ويفعل نفس جرائمهم فهو غير مسلم وغير مجاهد، ولا يستحق البيعة والمتابعة من المسلم.

وتابع أن هناك تصنيفات للتنظيمات المنافسة لهم مثل القاعدة، والإخوان، والتي تحمل السلاح، والتنظيمات التي انطلقت في سوريا وليبيا توصف جميعها بأنها مرتدة.

واستكمل أنه عند النظر للمجتمعات والجيوش التي تقف على الحدود وتحمي الأرض وتحارب هؤلاء الإرهابيين فإن التوصيف عندهم أنهم يحاربون من أجل الطاغوت لأنه لا يقدر على وصفه بأنه مشرك.