الحلقة 16 من مسلسل لما كنا صغيرين.. خالد النبوي يتعرض لإطلاق نار

تطورات جديدة شهدتها الحلقة 16 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، والتي تقوم بدور دنيا، والفنان خالد النبوي الذي يلعب دور ياسين، والذي يعمل محاميًا ويحاول التوصل لقاتل نهى "نسرين أمين"، وهي الجريمة التي تورط بها شقيقة حسن "نبيل عيسى".

بعد تفكير طويل وبالصدفة، وجد ياسين الطريقة التي استخدمها قاتل نهى الحقيقي لتوريط أخيه حسن بالقضية، وتعرض لحادث إطلاق نار من قبل مجموعة من الملثمين، أثناء ذهابه لمقابلة دنيا، وبمجرد وصوله تعرض لإطلاق النار.

أصيب ياسين في كتفه، وذهب إلى المستشفى، فجاءت الشرطة لأخذ أقواله وتحرير محضر، ولكنه رفض اتهام أي شخص، وهو ما كان مفاجأة لدنيا.

قابل وائل صديقته دنيا لكي يعطيها الهاتف الخاص بياسين، وتحدث معها عن سليم وخوفه من أفعاله تجاههم، كما ذكرت دنيا مشكلتها مع عمها حول الفيلا وأخذه للعقود.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، نبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبد الله، عبد الرحيم حسن، عماد رشاد، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها محمود حميدة، رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث.