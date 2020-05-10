السعودية توضح أسباب هزة خميس مشيط وشعور الأهالي بها

قال المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في السعودية عبدالله العمري، إن المنطقة التي حصلت فيها الهزة الأرضية شرقي محافظة خميس مشيط، لم يحصل فيها زلازل كونها منطقة ثابتة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف العمري: "الإحساس الذي شعر به الأهالي بالزلزال هو نتيجة العمق البؤري الأقل من 6 کم، وهذا العمق بسيط على درجة 3 وليس له آثار أو تبعات".

وأشار المسؤول السعودي، إلى أنه "قد يكون سبب الهزة الأرضية البسيطة نتيجة الصدوع القديمة التي تم استعادة نشاطها بسبب أعمال البشر في المحاجر الحالية أو التفجيرات الصخرية أو كمیات الأمطار الكبيرة التي شهدتها عسير وتحديدا شرق محافظة خميس مشيط".

وتابع العمري قائلا، إن الهزة وقعت بالقرب من سد تندحة، ومن المسلم به أن السدود عند امتلائها بالمياه تضغط بقوة على الفجوات والشقوق الصخرية مسببة هزات أرضية، وهذه الهزات في الغالب محلية وليس لها تأثير على البنية التحتية أو السكان.

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية عن تسجيل محطات الرصد الزلزالي عصر أمس السبت، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير، مشيرة إلى أن مركز الهزة يبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وأنها بقوة 3.45 درجة على مقياس رختر.