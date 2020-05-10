الحلقة 17 من مسلسل الفتوة..لقب فتوة الجمالية حق ياسر جلال وتهديد بقتله

ما بين الكشف عن أن فتونة الجمالية من حق حسن الجبالي فضلا عن تهديد أحد الفتوات بقتله.. تعددت تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 17 من مسلسل الفتوة

بدأت تفاصيل الحلقة، بمصارحة المعلم صابر أبو شديد، أحمد خليل، لابنه عزمي، أحمد صلاح حسني، بأن حسن الجبالي، ياسر جلال، هو من له الحق في الحصول على لقب فتوة الجمالية نيابة عن والده؛ ليعبر "عزمي" عن رفضه لما قيل.

فيما جهزت حسيبة، عايدة رياض، نفسها لترك منزل فتوة الجمالية، بعدما طلقها المعلم صابر أبو شديد.

كما جمع ليل، مي عمر، مشهد بطليقة والدها "حسيبة"؛ لتنتقم منها بالحديث بعدما فرقتها عن والدتها لسنوات عديدة، وعلى جانب آخر، يحاول حسن الجبالي، التفكير في كيفية الانتقام لوالده من فتوة الجمالية.

وانتهت أحداث الحلقة، بتوعد المعلم سيد اللباد، رياض الخولي، بقتل حسن الجبالي، بسبب الكنز الذي معه فضلا عن محاولة تقربه لطليقته ليل، ابنة فتوة الجمالية.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.