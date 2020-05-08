الحلقة 15 من مسلسل الفتوة.. كشف سر موت أحمد الجبالي والذهب

كشف سر موت الفتوة أحمد الجبالي ومكان الكنز المفقود هو ملخص أحداث الحلقة 15 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الثانية عشرة صباحا.

الكشف عن سر موت المعلم أحمد الجبالي

بداية الحلقة كانت مع تذكر حسن الجبالي، الأسطى حسن، تفاصيل موت والده ثم ذهب إلى منزله ليجد والدته إنعام سالوسة، مغمى عليها بعدما تعرضت للضرب من قبل مجهولين.

وعندما قصت إنعام سالوسة أوصاف الأشخاص الذين ضربوها ربط حسن الجبالي بينهم وبين من قتل والده؛ ليذهب إلى المعلم صابر أبو شديد، فتوة الجمالية، متهما إياه بقتل والده.

المعلم صابر أبو شديد تبرأ من دم صديقه، وروى لابنه حسن السبب وراء سكوته كل هذه المدة للحفاظ عليه وعلى حياة عائلته؛ ثم أعطاه وصية والده بأن يصبح فتوة الجمالية بعدما يكبر ويشتد عوده

ومن ناحية أخرى، علم المعلم سيد اللبان، رياض الخولي، بمعلومة مرتبطة بوجود الكنز مع حسن الجبالي.

كما تقابلت والدة ليل، مع المعلم صابر أبو شديد، وروت له عما حدث معها والسبب ورء اختفائها طول هذه المدة، متوعدا لزوجته الثانية بالانتقام لها بعدما علم أنها كذبت عليه.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة "الفتوة"، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، ليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.