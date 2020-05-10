وهب الله: "القومي للأجور" منوط بتطبيق حد أدنى للقطاع الخاص 2000 جنيه

قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس القومي للأجور، هو المنوط بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات للعاملين بالقطاع الخاص.

واضاف "وهب الله" لـ"الوطن"، أن آلية تطبيق الحد الأدنى 2000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة هي نفس الآلية التي ستطبق على العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أنه عندما يجري تطبيق الحد الأدنى للأجور لابد أن تتجري هذه العملية دون تمييز وبنفس القواعد ونفس المعايير.

وكان الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلن أن آخر قرارات المجلس القومي للأجور التي جرى اتخاذها على مدار اجتماعين يومي 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، هو تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه، أُسوة بما يجري تطبيقه على العاملين بالدولة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الخميس الماضي.