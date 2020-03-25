"المترو" عن تكدس الركاب: لا يمكن تطبيق الحد الأدنى والأقصى لحمولة العربات

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصي داخل عربات قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، لعدم التمكن من السيطرة على المواطنين ولعدم التزامهم بالتعليمات، مشيرا إلى أن زحام بعض عربات القطارات شيىء طبيعي للغاية، لتوقف العديد من المواصلات العامة والخاصة بسبب فرض حظر التجول، موضحا أنه لا يمكن تعليق حركة القطارات مهما حدث، لأن ذلك سيسبب زحاما رهيبا في القاهرة الكبرى.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إن جميع قطارات المترو بالخطوط الثلاثة عملت اليوم، مع أول أيام تطبيق حظر التجوال بكامل طاقتها، لافتا إلى أن القطارات تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، منوها بأنه في الأيام المقبلة سيتم زيادة القطارات للقضاء على ظاهرة الزحام داخل بعض عربات القطارات.

وطالب المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، جموع المواطنين بالالتزام بتعليمات الشركة، وأن تكون هناك مسافات بين الركاب داخل العربات، لمنع تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه تم تشكيل فريق طوارئ وصيانة ونشره على الأرصفة، وقت ساعات العمل، لمواجهة أي أعطال قد تحدث والسيطرة على أي أزمات.