بعد وفاة ريهام في فرصة تانية.. الجمهور لـ آيتن عامر:"إحنا اللي ارتحنا"

نشرت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها على فيس بوك، صورة من مسلسل فرصة تانية، بصحبة زياد حبيبها وكتبت عليها: "أهي ماتت.. ارتاح بقي" ليتفاعل الجمهور معها: "إحنا اللي ارتحنا مش هو"، وهناك من استغرب طريقة حبها لزياد في المسلسل، والتي أدت إلى انتحارها لتتخلص من حبها له.

فرصة تانية بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، وتميم عبده، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.