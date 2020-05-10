الخرباوي: الجماعات الإرهابية توزع آيات وأقدار الله على هواها

قال ثروت الخرباوي المفكر السياسي، إن الجماعات الإرهابية توزع آيات وأقدار الله على هواها ويفسرونها كما يشاءون، وهذا خطأ كبير، لافتاً إلى أنه عند النظر لآيات الحاكمية التي جاء سيد قطب في مستقبل الأيام وكتب كتابه "معالم في الطريق"، "في ظلال القرآن"، وقال بما إن المجتمعات لا تحكم بما أنزل الله فينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الفاسقون، الظالمون".

وأضاف الخرباوي، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كلمة الحكم لم تكن وقت نزول القرآن تستخدم في حكم البلاد وكان يقال "السلطان، الإمبراطور، الملك" ولا يقال الحاكم وأن هذا التعبير لم يستخدم إلا بعد 400 سنة من نزول الإسلام كمصطلح للدلالة على حكم البلاد، وورد في كتاب الأحكام السلطانية للمواردي وبدء سبق هذا المصطلح.

وتابع، "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" إذا فالله أنزل إلى الدنيا بين الناس عندما يتخاصموا ويتحاكموا "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" لذلك الذي أنزله الله هو العدل، فالقاضي الذي جلس وحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومعنى الكافر هنا أنه غطى الحق وليس يعني الخروج من الملة.