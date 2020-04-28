ثروت الخرباوي: الجماعة الإرهابية تخطط للفوضى في ليلة القدر والعيد

أكد ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن الإخوان والسلفيين يقفون وراء ما حدث فى الإسكندرية، ونزول عدد من الأشخاص بمجسم الكعبة فى منطقة محرم بك، مستغلين الطابع المتدين لدى المصريين، مشيراً إلى أن هذه إحدى أفكارهم ومدارسهم، التى خرجت من إطار المدارس الإخوانية، إلى الشارع.. وإلى نص الحوار

كيف ترى ما حدث فى الإسكندرية، ونزول عدد من الأهالى بمجسم الكعبة؟

- ما حدث فى الإسكندرية هو جزء من فعاليات مرتبة، تنظمها جماعة الإخوان الإرهابية، وسينظمون عدة فعاليات أخرى على ضوء معرفتى بهم، وبما يدور فى الداخل الإخوانى، حيث سيقومون بفعاليات كبيرة فى ليلة القدر، وفى عيد الفطر، وكل فعالية سيكون لها شكل محدد، حيث يريدون استعادة الجزء الأهم بالنسبة لهم، وهو استعادة شكلهم الدينى مرة أخرى، وأنهم جماعة دينية تعمل من أجل الله والناس، فيحاولون القيام بمجموعة دعاية لإكساب الإخوان سمعة جديدة، وسيتكرر هذا الأمر كثيراً، وقد اختاروا الإسكندرية تحديداً لأنها العاصمة الثانية لمصر، وهى محط أنظار الإعلام بشكل عام مثل القاهرة، فأى محافظة أخرى من المحافظات، كالصعيد على سبيل المثال، لن يكون حولها مثل هذا الزخم، علاوة عن أن الإسكندرية بها عدد كبير من الإخوان، بالإضافة إلى السلفيين، وهم هناك يشكلون تحالفاً حركياً مع السلفيين، لذلك نجد مثل هذه الفعاليات فى الإسكندرية، ومن المتوقع أن تكون هناك بعض الفعاليات فى القاهرة، كما سنجدهم أيضاً يستغلون من خلال وسائل التواصل، اللجان الإلكترونية، لإعطاء معنى سلبى عن وزارة الأوقاف، وتصويرها أنها تقف ضد الإسلام بسبب الإجراءات ضد كورونا، حتى يظهروا بمظهر أنهم الجهة الوحيدة الغيورة على الدين، وأن الآخرين غير مهتمين بالدين.

ما ذكرته بخصوص التخطيط لتنظيم فعاليات أخرى، هل هذه معلومة أم توقع؟

- معلومات مؤكدة بالنسبة لى، لكن لا يوجد تصور محدد لما يمكن أن يقوموا به فى ليلة القدر، أو عيد الفطر، فمن الممكن أن تكون مسيرة للدعاء على سبيل المثال، إنما المعلومة ليست كاملة بشأن شكل هذه الفعاليات.

لماذا اختار الإخوان مجسم الكعبة فى تلك الفعاليات؟

- اختيار مجسم الكعبة كان من الأفكار التى طرحتها مدارس الإخوان التعليمية، وكانت تعرضها للأطفال لتعليمهم مناسك الحج والعمرة، وكل المدارس الإخوانية التى كانت تسمى مدارس إسلامية، كانت تقوم بهذا الأمر بشكل دورى، وبالتالى هى فكرة مدرسية بالأساس، ولأن المدارس تم السيطرة عليها خرجت مثل هذه الأفكار من إطار المدارس إلى الشارع، لاستغلال النصب التعبدية لصناعة جيل جديد وفق أهوائهم الخاصة، واستغلال الدين من أجل تحقيق مصالح سياسية، فهى أفكار الإخوان التى برعوا فيها خلال عمرهم كله.

القيادى المنشق عن الإخوان: التنظيم شكل تحالفاً حركياً مع السلفيين فى الإسكندرية لأن قدرتهم التنظيمية "ضعيفة للغاية"

لماذا انساق البعض وراء تلك الأفكار الإخوانية؟

- لأن أفكار الإخوان زُرعت وسطنا منذ سنوات طويلة، فنجد كثيرين رافضين للإخوان، لكن فى نفس الوقت يعبرون عن أفكارهم أو يتحدثون بأفكارهم، معتقدين أن هذا هو الدين، لذا نجد أن بعض الأقوال والأفكار استخدمت، وأصبحت مكاسب سياسية للإخوان، الذين سيطروا على المساجد والزوايا المنتشرة فى كل مكان، بجانب السلفيين، وجماعات التبليغ والدعوة، كل هذه أمور تركت أثراً فى الشارع المصرى دون شك، وانتشرت هذه الأفكار وترسخت منذ زمن، ولاستعادة الهوية الحقيقية للشخصية المصرية، نحتاج مشروعاً فكرياً قومياً لمواجهة استغلال الدين، من أجل تحقيق مصالح سياسية.