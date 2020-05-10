نقابة "القطاع الخاص": 3 ملايين موظف يستفيدون من رفع الحد الأدنى

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه للعاملين بالقطاع أمر جيد حتى وإن خرجت علينا أصوات تقول إن الحد الأدنى ليس كافيا لتوفير متطلبات المعيشه للعامل وأسرته، موضحًا أنه حتى وإن كانت ليست بالمبلغ الذي يكفي فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، إلا أنه أمر جيد.

وأضاف خليفة، لـ"الوطن"، أن إصدار قرار من المجلس الأعلى للأجور مصدق عليه من كافة أعضائه وخاصة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال (من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية) ثم يصدق عليه دولة رئيس الوزراء وينشر فى الجريدة الرسمية، هو السبيل الوحيد لإلزام أصحاب الأعمال.

وأوضح رئيس النقابة، أنه من المتوقع أن يستفيد من تطبيق الحد الأدنى ما يقرب من 3 ملايين و700 ألف منشأة قطاع خاص.

وكان الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلن أن آخر قرارات المجلس القومي للأجور التي تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومي 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، هو تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه عل العاملين بالدولة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الخميس الماضي.