عبدالغفار: مصر نشرت أبحاثا علمية عن كورونا في مجلات دولية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، عن الأبحاث العلمية التي قامت بها الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية ونشرت في مجلات علمية عالمية.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الأبحاث العلمية شملت الكشف عن مدى وجود فيروس كورونا في مصر قبل وجوده في الصين عن طريق فحص عينات تم الاحتفاظ بها من مرضى أمراض صدرية في فترة سابقة وأيضًا إجراء أبحاث عن التسلسل الجيني للفيروس والتطوارت الجينية للفيروس عند المصريين.

وأوضح عبدالغفار أن الأبحاث تناولت أيضًا مسألة دور تطعيم الدرن في وقاية المصريين من فيروس كورونا من عدمه وكذلك أبحاث عن استخدام بعض الأدوية الموجودة في السوق لعلاج مرضى "كوفيد 19".