بومبيو: ترامب جنَّب العالم مخاطر إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس السبت، إن انسحاب واشنطن قبل عامين من الاتفاق النووي الإيراني جعل المنطقة أكثر أمنا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح بومبيو خلال تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "انسحاب ترامب قبل عامين من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران من العنف والتهديدات النووية".

وأضاف بومبيو، "اليوم الأمريكيون يعيشون أكثر أمنا ومنطقة الشرق الأوسط باتت أكثر سلاما أفضل من الوقت السابق".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع طهران في عام 2015 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية كبيرة عليها، كما تفاقم الأمر أكثر بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير الماضي.

وتراجعت إيران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه.