محافظ الجيزة: استقبال 520 مصريا عائدين من الكويت وعزلهم بجامعة القاهرة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه وصل أمس السبت، مجموعة من المصريين العالقين في الكويت وتم استقبالهم في إطار تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة وتم عزلهم في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن كل سبل وأمور الإعاشة متوفرة لهم وتم التواصل مع رئيس جامعة القاهرة لتوفير كل ما يحتاجونه.

وأكد راشد، أن الدفعة التي تم استقبالها من القادمين من الكويت يبلغ عددها 520 فردا وهناك 500 شخص يصلون اليوم الأحد، ومثلهم غدا ليكون العدد النهائي 1500 جميعهم قادم من الكويت.

واستكمل، أنه يتواجد في الشارع لتوعية المواطنين من أجل الالتزام الكامل بالحظر وحثهم على عدم التجمع، مؤكدا أنه لا توجد قرى معزولة في الجيزة ولكن منازل معزولة فقط.