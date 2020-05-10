لم تشارك في المسابقة.. فتاة من ذوي الهمم تفوز بـ"جنيه ذهب" من علام

فازت هند محمد رشدي بجائزة "جنيه ذهب"، في المسابقة التي أعلنها الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور".

وطرح علام سؤال الحلقة الماضية "متى وقعت حادثة دنشواي؟"، ثم تلقى الإجابات من الجمهور واختار اسم "هند محمد رشدي"، ليفاجأ علام أثناء الاتصال برقمها أنّ والدتها التي ردت عليه، وحين طلب التحدث معها أخبرته أنّها معاقة ولا تتحدث.

واستقبلت والدة هند خبر الفوز بالزغاريد، وقال إنّ إبنها هو الذي أجاب على السؤال، ثم كتب اسم شقيقته لتدخل السحب على الجنيه الذهب وتفوز به، مشيرة إلى أنّ أبنائها الثلاثة معاقين بإعاقات مختلفة.

وأعلن الإعلامي طارق علام عن مسابقة جائزتها "جنيه دهب"، إذ يطرح سؤالا ويتلقى الإجابات، ويختار الفائز من بين الإجابات الصحيحة، ويتم الاتصال به وإخباره بالفوز على الهواء.