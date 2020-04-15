طارق علام: "الجماعة الإرهابية عايزة تبوظ فرحتنا وأعيادنا ووحدتنا"

نعى الإعلامي طارق علام، الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار، مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية.

وقال علام، خلال تقديم برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور": "الجماعة الإرهابية عايزة تبوظ أعياد إخواتنا الأقباط، وعاوزين يبوظوا وحدتنا، ويبوظوا أعيادنا وفرحتنا".

وتابع: "بوجه كلمة لكل أبناء مصر من الجيش والشرطة والجيش الأبيض، وبنقدم لهم التحية، وده قدرنا أننا نواجه الشيطان والشر ووباء عالمي، وده تمن الاستقرار وروح أبنائنا مش هتروح هدر"، مقدمًا التحية لروح الشهيد.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت وردود معلومات لقطاع الأمن الوطني بالوزارة، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين.

وتابعت، في بيان لها، إنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بجوزتهم على 6 بنادق آلية و 4 أسلحة خرطوش وكيمة كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وقالت إن التعامل مع الخلية الإرهابية، أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط أخر وفردين من قوات الشرطة.

وأوضحت أنه في ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الاسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافهم عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.