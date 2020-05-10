غلق مقهى خالف قرار الحظر بكفر البطيخ في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر حملة مكبرة استهدفت متابعة تنفيذ غلق المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعة 5 مساء حتى ٦ صباحا طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع مقهى بمدينة كفر البطيخ بحضور محمد حزمان وياسر نزهة إدارة البيئة، يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة التي تم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".