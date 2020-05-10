صور.. نقل المصريين العائدين من واشنطن لفنادق الحجر الصحي بمرسى علم

بدأت أجهزة البحر الأحمر نقل المصريين العائدين من واشنطن صباح اليوم عبر مطار مرسى علم الدولي، إلى فنادق الحجر الصحي بمرسي علم، بواسطة أتوبيسات سياحية معقمة، بعد تقسيمهم إلى مجموعات، وجرى تخصيص سيارات نقل مجهزة لنقل الحقائب للزيادة غير المتوقعة في حقائب الركاب.

وكانت سلطات مطار مرسى علم، استقبلت صباح اليوم الأحد رحلة مصر للطيران قادمة من مطار واشنطن وعلى متنها 298 راكبا من المصريين العالقين في أمريكا، ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانتهت الأطقم الطبية بالحجر الصحي بمطار مرسى علم الدولي، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، من إجراءات توقيع الكشف الطبي على الركاب وطاقم الطائرة فور وصولهم، وجرى سحب عينات منهم للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأشار أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر ، إلى تخصيص أكثر من 10 أتوبيسات سياحية معقمة لنقل المصريين العائدين من َواشنطن إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم، عقب وصولهم، منعًا للتكدس، فضلا عن تقسيمهم إلى مجموعات لنقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي، بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.

ولفت إلى استدعاء سيارات نقل مخصصة لتحميل حقائب المصريين العائدين عبر طائرة واشنطن، للزيادة غير المتوقعة في حقائب الركاب.