مصدر بـ"صحة دمياط": 190 متعاف من كورونا ولم تعد لدينا بؤر للفيروس

قال مصدر بمديرية الصحة في دمياط في تصريح لـ"الوطن" إن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 190، خرجوا من مستشفيات العزل أو مركز التعليم المدني في دمياط الجديدة .

ووفقا للمصدر فبلغ عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس وحتى الآن 37 حالة بنسبة 95% كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو ذات خطورة عالية كـ"السرطان، جلطات، أمراض صدرية، يعانون من نزيف، حوامل وحالتهن خطرة كما حدث في إحدى الحالات أو أعمارهم كبيرة".

وأضاف المصدر قائلا: "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقا حيث أن الحالات التي ظهرت مؤخرا حالات فردية وتم رفع الحظر عن بعض المصانع التي كانت قد ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج الذي أصيب أحد عماله وأغلق لمدة 14 يوما مع وضع المخالطين تحت المراقبة.

وأردف المصدر قائلا إن ما يزيد عن 1500 شخص تم إجراء مسحات لهم ولم تظهر سوى الحالات المعلنة مسبقا والتي تقدر بنحو 330 حالة إيجابية منهم الـ37 وفاة، مشيرا إلى وضع نحو 8000 شخص تحت المراقبة لـ28 يوما وليس 14 كما هو معتاد كانوا مخالطين للحالات الإيجابية وتأكدنا من عدم إصابتهم بالفيروس بعد فترة المراقبة خاصة القادمين من الخارج الذين وضعناهم.

وناشد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في وقت سابق المواطنين بالالتزام وعدم الخروج سوى في الضرورة القصوى مشيرا إلى تراجع معدل الإصابات مؤخرا في وقت كانت تحتل محافظة دمياط المراكز الأولى في معدل الإصابات.