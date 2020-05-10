رش وتعقيم منشآت كفر البطيخ بدمياط لمواجهة كورونا

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر، حملة مكبرة لرش وتعقيم وتطهير مركز كفر البطيخ، للحد من انتشار فيروس كورونا، استهدفت رش وتعقيم وتطهير شوارع مدينة كفر البطيخ والقرى التابعة، والمباني الحكومية والمدارس.

وأسفرت الحملة عن تطهير منطقة المحطة القديمة والطب البيطري ومركز الشباب، ووحدة الإسعاف والشوارع المتفرعة، تحت إشراف محمد حزمان.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.