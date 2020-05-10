عاجل.. الحكومة: انخفاض معدلات الوفيات في مصر رغم انتشار كورونا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انخفاض معدلات الوفاة في مصر رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف"، صادر عنه قبل قليل، أنّ معدلات الوفيات خلال شهر أبريل المنصرم بلغت 42 ألف و144 حالة وفاة، مقارنة بـ43 ألف و303 حالة في أبريل 2019، و43 ألف و399 حالة في أبريل 2018.

وتابع المركز: "لم يؤثر انتشار الجائحة على عدد الوفيات على المستوى القومي، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 2.8%، ما ينفي زيادة حالات الوفيات في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "رغم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أنّ عدد حالات الوفاة نتيجة الفيروس لا تزال داخل الحدود الأمنة مقارنة بدول العالم".

وواصل: "رغم انتشار فيروس كورونا في محافظة القاهرة بشكل كبير، إلا أنّ عدد الوفيات خلال شهر أبريل 2020، وهي ذروة انتشار فيروس كورونا، انخفضت مقارنة بشهر أبريل خلال عام 2019، بنحو 7.3%".

واستطرد: "وعلى مستوى المحافظات، لم يشهد عدد الوفيات تغيرا ملحوظا، إذ شهدت 17 محافظة انخفاضا في عدد الوفيات خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر أبريل 2019، ومنها القاهرة، والدقهلية، وأسيوط، ودمياط".

واستند "مركز المعلومات"، في تقديراته على بيانات مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ونظام ميكنة المواليد والوفيات.