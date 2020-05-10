إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار لدعم الصناعة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه سيعرض على مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الأسبوع المقبل إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8 في المائة متناقصة.

وأضاف عامر في تصريحات، أنه يسعى لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، ويجب مساندته، وهو ما دعا إلى التفكير في إضافته إلى مبادرة الـ 100 مليار.

وكان البنك المركزي قد أعلن في ديسمبر الماضي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 في المائة متناقصة، قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 في المائة وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.