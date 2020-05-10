"عزل سموحة" يستقبل 13 مصابا بكورونا في الإسكندرية

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم، مدير العزل الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة في الإسكندرية، اليوم، استقبال 13 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بكورونا داخل العزل إلى 50.

وأضاف "إبراهيم" لـ"الوطن"، أن مستشفى العزل استقبل حالات من مستشفى الحميات ومستشفى صدر دمنهور.

كان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أعلن عن تسليم مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لوزارة الصحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، موضحا أنها تضم 576 سريرا، بالإضافة إلى 140 سريرا بدار الضيافة، و147 في مبنى الوافدين، والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، لافتا إلى أنه جار تأهيل 5 مبانى أخرى بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.