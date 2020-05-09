حملات لمنع التجمعات على كورنيش الإسكندرية وقت الإفطار

بعد أيام من تواجد عدد من المواطنين على سور كورنيش الإسكندرية ساعة الإفطار، شنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، حملات مكثفة لمنع التجمعات على سور الكورنيش، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد سور الكورنيش تواجدًا بسيطًا جدًا للمارة عليه، حيث يتم منع أي تواجد للمارة، منعًا للتزاحم والتجمعات.

وشهد كورنيش الإسكندرية منذ بداية شهر رمضان تجمعات كبيرة وصلت إلى حد نزول المواطنين للإفطار على صخور الكورنيش، بعد تزاحم السور بداية من منطقة المندرة وصولًا إلى منطقة بحري.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة بصدد شن حملات يومية على الكورنيش بدءًا من وقت العصر حتى الإفطار، لحث المواطنين على عدم التجمع والزحام حفاظًا على حياتهم.

وأشار إلى أن ضرورة توعية المواطنين بمخاطر التجمعات والاختلاط في ظل أزمة تفشي وباء كورونا.

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