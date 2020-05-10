محافظ الغربية يطلب رأي جهاز شؤون البيئة بخصوص مياه مصرف تلا

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من فرع جهاز شؤون البيئة بطنطا الرأي النهائي والإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه محطة الخلط على مصرف تلا بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك بعد حدوث تضارب في النتائج بين مديرية الصحة بالغربية، والري.

وصدر قرار من قبل محافظ الغربية منذ 3 أشهر بغلق محطة خلط مياه مصرف تلا العمومي الملوثة للبيئة مع مياه ترعة بحر سيف العذبة التي يتم ري آلاف الأفدنة الزراعية منها بكفر ديما والقرى المجاورة، بعد ظهور طبقة صابون ورغاوي فوق سطح مياه الترعة، وتعدد شكاوي الأهالي من تشغيلها بسبب تلوث مياه ري الأراضي ما يضر بصحتهم.

وفوجئ محافظ الغربية بتضارب شديد في نتائج تحاليل عينات المياه لمصرف تلا العمومي، حيث أرسلت مديرية الصحة بالغربية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الوقائية نتائج تحاليل عينات المياه والتي تم إجراؤها من قبل معامل الرصد البيئي لتنفيد بأن عينات مياه مصرف تلا العمومي غير مطابقة كيماوية للمادة 49 من القرار92 لسنة 2013، وذلك لانخفاض نسبة تركيز الأكسجين الذئاب عن الحدود المسموح بها وارتفاع تركيز الأمنيات والأملاح الذائبة الكلية عن الحدود المسموح بها وذلك لوجود عديد من المنشآت الصناعية المختلفة التي تصرف على مياه مصرف تلا العمومي.

بينما جاء في تقرير رئيس الإدارة المركزية لري المنوفية أن التحاليل التي أجريت لمياه مصرف تلا العمومي من خلال معمل وزارة الري تفيد أن الأملاح الكيميائية الفيزيائية ونسبة الأملاح الذائبة والعناصر الأساسية لم تتعدى الحدود القصوى بالنسبة لاستخدامات ري الأراضي إلى جانب وجود تلوث من الناحية البكتريولوجية ببكتريا القولون البرازية لوجود تلوث بمياه الصرف الصحي، مطالبا بإعادة فتح المحطة والسماح بتشغيلها مرة أخرى.

وأمام هذا التضارب الكبير في نتائج التحاليل أرسل محافظ الغربية خطابا لاستطلاع رأي جهاز شؤون البيئة حيال هذا التضارب في النتائج قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص تلك المحطة.