"عز العرب" لـ"مدبولي": تبرعنا بـ7 ملايين دولار لمواجهة كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطاباً من هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "CIB"، أعلن خلاله مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الاحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها خلال الأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، في خطابه لرئيس الوزراء، أنَّ البنك تبرع أيضاً بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس (كوفيد 19).

وأعرب عز العرب، خلال الخطاب، عن تقديره وفخره كمواطن مصري بكل المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى "أننا نحتاج جميعاً اليوم أكثر من أي وقت مضى للتكاتف مع شعوب القارة الأفريقية في مواجهة عدونا المشترك COVID-19".

وأكّد أنَّ البنك التجاري الدولي يسعى لتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية تماشياً مع اتجاه الحكومة المصرية، لافتاً إلى افتتاح البنك لمكتب تمثيلي في إثيوبيا، واستحواذه على بنك كيني، ويلتزم باتخاذ موقف جاد ومسئول لمساندة إخوتنا بالقارة والتعبير عن هذا الالتزام على مستوى قاري.

بدوره، ثمن رئيس الوزراء مساهمات البنك الإيجابية التي لم تتوقف عن تلبية الاحتياجات الوطنية، بل امتدت آثارها إلى دعم متطلبات شعوب القارة الأفريقية، فالخطر الوبائي الذي نواجهه يفرض ظلاله على العالم بأسره، وعلى كل البلدان التكاتف لمواجهة هذا الخطر.