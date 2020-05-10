تخفيف إجراءات العزل ابتداء من 15 مايو بولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا

قالت جلاديس بيريجليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، اليوم، إنَّ أكبر ولايات أستراليا التي توجد بها سيدني ستسمح للمقاهي والمطاعم والملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها الجمعة المقبلة، بعد أن أظهرت الاختبارات المكثفة تباطؤ انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

وذكرت بيريجليان في تصريحات، أوردتها قناة "سكاي نيوز"، "ليس معنى تخفيف القيود أن الفيروس أصبح أقل فتكا أو أقل خطرا، كل ما يعنيه ذلك هو أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن".

وأضافت أنه ابتداءً من 15 مايوالجاري ستفتح نيو ساوث ويلز المقاهي والمطاعم لاستيعاب 10 زبائن في المرة الواحدة والسماح بالتجمعات الخارجية التي تضم أكثر من 10 أشخاص وزيارات ما يصل إلى 5 أشخاص لمنزل.