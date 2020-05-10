"تعليم مطروح" تطلق بث مباشر لمراجعة امتحانات الثانوية العامة

أطلقت مديرية التربية والتعليم في مطروح، برامج تعليمية عبر الإنترنت لمراجعة المنهج حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه سيجري مراجعة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة بمطروح من خلال بث مباشر على صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف "النيلي"، أن المراجعة تستهدف طلاب الثانوية العامة بأقسامها الأدبي والعلمي علوم ورياضة، ويحاضر فيها خبراء المواد التعليمية.

وأشار إلى بث حصة مراجعة اليوم لمادة الجغرافيا، يحاضر فيها صالح مطري من خبراء التعليم العام.