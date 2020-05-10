بمقدم حجز 50 ألف جنيه.. كيف تحصل على شقة "متشطبة" في مشروع سكن مصر؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وتستعرض "الوطن"، شروط وخطوات حجز الوحدات السكنية على النحو التالي:

شروط الحجز العامة

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجر وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3. لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته "الزوج والزوجة والأولاد القصر" الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وحال مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز أو التخصيص دون حاجة لإنذار أو استصدار حكم قضائي.

4. تعد أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5. تعتبر كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يجري تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، إذ جرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7. يقر المتقدم للحجز بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في الشروط، تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة، والقوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.

خطوات حجز الوحدات

1. التقديم

ويبدأ من اليوم حتى الخميس الموافق 18 يونيو الساعة 11:59 مساءً.

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنــــــا دون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة التفاصيل "المساحات، الأسعار، أرقام العمارات"، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل "فيديو - مكتوبة".

- حال عدم وجود حساب حالي للمتقدم، ينشئ حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني واسم الزوجة ورقمها القومي، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة "وجه وظهر في ورقة واحدة".

- يجري إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق SMS والإيميل لاستخدامها في الدخول على الموقع، بعد ذلك "دخول مستخدم حالي".

- عن طريق الضغط على مفتاح "أرغب في التقدم" ثم "استخراج رقم الاستمارة"، ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- في نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- يسدد العميل قيمة جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه مقدم الحجز، بإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل - دفعة واحدة وغير مجزأ - على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي بأحد طرق السداد التالية:

1- التحويل من حساب العميل في كل البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

2- عبر سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).

3- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- سيتم إرسال رسالة sms تفيد بوصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة، من تحويل العميل لبنك التعمير والإسكان، وحال عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكتروني .(hdb-reservation@hdb-egy.com).

2. المراجعة الخاصة بالبنك

- من الأحد 21 يونيو وحتى الاثنين 29 يونيو المقبل.

3. الحجز

- الحجز يكون اعتبارًا من الساعة 10 صباح الأحد 5 يوليو 2020 وحتى الساعة 11:59 مساءً يوم الخميس 7 يوليو 2020.

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة (المجموعة).

- نوع الوحدة.

- رقم العمارة.

- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

4. استكمال باقي مقدم الحجز

يتم استكمال باقي مقدم الحجز في الفترة من 12 يوليو حتى 19 أغسطس 2020.

- حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، يتم رد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1. إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة، ويتم تنفيذ الطلب خلال 5 أيام عمل من تاريخ التقديم ويتم رد المبلع بذات أسلوب السداد.

2. مراعاة ما جاء في حالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.