9 بوابات لتعقيم مداخل مباني هيئة قناة السويس

ركبت ترسانة بورسعيد البحرية 9 بوابات تعقيم لمداخل المباني الإدارية بهيئة قناة السويس، ضمن التدابير الإجرائية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتكليفات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

وأشار ربيع إلى أن بوابات التعقيم تغطي احتياجات كل من مبنى الإرشاد وترسانة بورسعيد البحرية ومستشفى الطوارئ ببورسعيد، ومرفق المعديات وبرج التمساح.

وأضاف: "تقوم الهيئة ببحث احتياجات الإدارات والمواقع المختلفة لتوفير ما يلزمها من بوابات تعقيم، كما تتلقى الترسانة البحرية طلبات تصميم وتنفيذ بوابات التعقيم للغير بأسعار تنافسية".