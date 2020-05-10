خبير: مكاسب الاقتصاد التركي تضيع بشكل متكرر.. وعملتها سيئة السمعة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاقتصاد التركي منذ نهاية 2018 يعاني بشكل كبير، والحديث حول أن الاقتصاد التركي من الاقتصاديات العظمى فيه نوع المبالغة بشدة، لأنه معروف أن الليرة التركية من العملات سيئة السمعة ومشكلاتها كثيرة.

ولفت إلى أنه من المعروف خلال الثلاثين سنة الماضية أن الاقتصاد التركي دائم ما يمر بفترات رواج اقتصادي ثم تمر بأزمة "بتضيع مكاسب الرواج الاقتصادي بشكل متكرر".

وأضاف "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن الليرة التركية شهدت 3 أزمات في التسعينات وأدى لانهيارها، كما شهدت انهيارا في 2002 ثم شهدت انهيار آخر في 2016 و2018 وحاولت بعد ذلك التحسن بشكل تدريجي.

وأوضح أن انهيار الليرة التركية من شأنه تعطيل عجلة الصناعة بشكل كبير، حيث وصلت عدد الشركات أعلنت إفلاسها 3 آلاف شركة في أول 8 أشهر في 2019 بعدما كان المتوسط إفلاس 800 شركة في السنوات الماضية، ما يدل على مدى تأثير انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار، كما تعد الديون التركية أزمة معروفة عالميا حيث تعد هي من أكثر الدول التي لديها ديون خارجية إذ أنها ملزمة بدفع 170 مليار دولار كل عام.