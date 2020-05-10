السكة الحديد تقل مليونين و640 ألف راكب في الأسبوع الثاني من رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نقل نحو مليونين و640 ألف راكب، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، بواقع 262 ألفا في ثامن أيام شهر رمضان، و351 ألفا تاسع أيام رمضان، و341 ألفا عاشر أيام رمضان، و356 ألفا في اليوم الحادى عشر من رمضان.

ونقّلت الهيئة 274 ألفا في اليوم الثاني عشر من رمضان، و366 ألفا في اليوم الثالث عشر من رمضان، و340 ألفا في اليوم الرابع عشر من رمضان، و350 ألفا في اليوم الخامس عشر من رمضان، على خطوطها بالوجهين القبلي والبحري بالمسافات الطويلة والقصيرة.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ حركة القطارات بخطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري منتظمة، تزامنا مع اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنّ القطارات العاملة بالمسافات الطوال والقصيرة يتم تعقيمها وتطهيرها يوميا قبل انطلاق الرحلات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّه لا توجد أزمات أو معوقات تؤثر على حركة التشغيل، كما أنّ الجميع يعمل من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ الهيئة بدأت الاستعدادات النهائية لعيد الفطر المبارك، من حيث تجهيز قطارات إضافية، وتوفير تذاكر مقاعد السفر، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع الزحام داخل صالات المحطات، إضافة إلى تشديد رقابة صارمة على شبابيك التذاكر لمواجهة السوق السوداء.