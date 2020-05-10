نائبة تطالب بإغلاق الشواطئ والمتنزهات لمواجهة كورونا في عيد الفطر

طالبت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، الحكومة باستيضاح الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة، مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، في ضوء خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت جليلة، لـ"الوطن"، إنّ نسب الإصابة والعدوى بفيروس كورونا باتت تنذر بكارثة صحية، في ظل استخفاف المواطنين بالمرض واستمرار حركة تنقلاتهم في الأماكن العامة والأسواق دون ارتداء الكمامات، واستمرار عزومات رمضان.

وأوضحت النائبة، أنّ الناس تتعامل مع البيانات الحكومية باستهتار شديد دون اكتراث للوضع الاقتصادي، في ضوء استمرار حركة الغلق لبعض الأنشطة والخدمات، ما يترتب عليه إشكاليات عديدة نحن في غنى عنها.

وشددت جليلة، على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات واضحة لمواجهة التزاحم يوم وقفة العيد وأيام عيد الفطر المبارك، كما حدث يوم شم النسيم، حتى لو اقتضى الأمر لفرض حظر شامل طوال أيام العيد، مع تنفيذ إجراءات مشددة على مخالفي القرارات، موضحة أنّ الزحام بدأ في الأسواق من الآن لشراء مستلزمات العيد، من ملابس وكحك، ما يؤدي إلى زيادة أعداد المصابين بالفيروس.

وقالت، إنّه من المهم إصدار قرارات حكومية باستمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات والمولات خلال فترة العيد، لمنع التكدس بين المواطنين، وإعلام الناس بحقيقة الوضع داخل المستشفيات وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.