صور لحادث مروّع على الطريق الإقليمي بالمنوفية: مقطورة دخلت في ميكروباص

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرين على الطريق الإقليمي بمنطقة الخطاطبة في محافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة أجرة لنقل العمال مع سيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى انقلاب سيارة العمال من أعلي الطريق.

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن حادث الطريق الإقليمي في الخطاطبة أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 19، مؤكدا أن الإسعاف انتقل إلى مكان الحادث فور وقوع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفي.

وأضاف مدير عام طوارئ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابات تنوعت بين كسور متفرقة في الجسم وكدمات متنوعة، مؤكدا أن حالة المصابين مستقرة وتم نقلهم إلي مستشفي أشمون العام لتلقي العلاج اللازم .

حرر محضر بالواقعة، وانتقل إلي مكان الواقعة عدد من قيادات مديرية أمن المنوفية، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .