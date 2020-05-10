بالصور.. وادي غزالة وجه سياحية لهواة تسلق الجبال الوعرة في جنوب سيناء

تتميز محافظة جنوب سيناء، بكثرة الوديان التي تشبه الواحة داخل الصحراء، وتعد هذه الوديان مصدر أساسي ورئيسي لجذب السياح من كافة أنحاء العالم، خاصة من محبي المغامرة والتعايش داخل الصحراء.

قال إسلام نبيل، رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء تزخر بالوديان التي تعد من أهم المناطق السياحية، ويقصدها ألاف السائحين كل عام من محبي التعايش في الصحراء، ومحاكاة الحياة البدائية وسط القبائل البدوية وهواة ممارسة رياضة تسلق الجبال.

وأكد رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة، أن وادي غزالة بمدينة نويبع من أهم الوديان السياحية في مدن خليج العقبة ويعتبر من أهم المزارات السياحية بالمدينة .

وأشار إلى أن الوادي يضم الكثير من الكهوف والكثبان الرملية وأشجار " الأكاسيا " وهي نوع نباتي من الفصيلة البقولية، ويضم 1300 نوع منها 960 نوعًا أصيلًا في أستراليا، تنمو "الأكاسيا" وتتكاثر في المناطق الدافئة؛ وتكون شجيرات قصيرة في المناطق الحارة الجافة، ولكنها من الممكن أن تنمو وتصبح شجرة ضخمة الجذع في الأقاليم ذات المياه الوفيرة.

وأضاف أن الوادي مقصد لمحبي ممارسة هواية تسلق الجبال الوعرة، ونصب الخيام بالقرب من العين الخضرة القريبة من الوادي، لمحبي التعايش في الصحراء، ويمكن الوصول إليه من مدينة دهب أو نويبع، وذلك عن طريق السيارة أو الحافلة وتستغرق الرحلة حوالي ساعة،