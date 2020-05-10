7 مليارات دولار حصيلة شهادات الـ15% منذ طرحها مارس الماضي

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر قولهما، اليوم الأحد، إن حصيلة شهادات إدخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس بلغت 121 مليار جنيه أي 7.7 مليار دولار.

يبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس لأجل عام واحد، 15%.

ونقلت الوكالة الرسمية عن نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قوله إنَّ البنك جمع نحو 82 مليار جنيه، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أنَّ حصيلة الشهادات بلغت 39 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وقال المحللون، إنَّ الشهادة تستهدف على ما يبدو تعزيز الدخل والحد من ضغوط التضخم والدولرة بعد تفشي فيروس كورونا.