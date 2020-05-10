مصرع عامل إثر انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بسوهاج

لقي عامل مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بدائرة مركز طما بسوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "عز الدين.ح,ا" 53 عاما عامل، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث جرار زراعي، أنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث.

وبالفحص وسؤال شقيقه "إبراهيم.خ.أ - 50 عاما عامل"، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة شقيقه جرار زراعي بدون لوحات معدنية، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابه بالترعة المجاورة للطريق ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ ، ولا توجد شبهة جنائية، تم استخراج الجرار من الترعة، والتحفظ عليه.

حرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة.