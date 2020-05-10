"آداب العريش" تدشن موقعا إلكترونيا للتواصل مع الطلاب

دشن القسم الإعلامي بكلية الآداب جماعة العريش، موقعاً إلكترونياً خاص بشؤون الطلاب، لمساعدتهم في إنهاء الأبحاث، إضافة إلى صفحة القسم الرسمية على موقع "فيس بوك"، التي تٌجيب على استفسارات الطلاب.

وقال الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب بجامعة العريش، إن جميع الأمور تسير في مصلحة الطالب، مضيفًا "إذا كان لدى الطالب أي استفسارات يرجى التواصل مع صفحات شؤون الطلاب أو الأقسام العلمية أو التواصل مع وكيل الكلية لشؤون الطلاب، فالكلية حريصة كل الحرص ألا تؤثر الأزمة الراهنة على الطلاب".

وتابع: "بخصوص طلاب الفرق النهائية (الفرقة الرابعة) المحملين بمواد من سنوات سابقة سوف يقومون بإعداد أبحاث أيضاً مثلهم مثل سنوات النقل"، مؤكداً عقد امتحانات في المواد الدراسية العادية للفصل الدراسي الثاني للفرقة الرابعة.