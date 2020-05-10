أبو: افتقدت حريتي بسبب الكورونا.. لكنني متفائل    

قال الفنان أبو، إنَّه اكتسب شعورًا مؤخرًا، يوحي بفقد الحرية، نتيجة الأزمة التي يشهدها العالم، والمُتعلقة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "المقارنة بين 2020 وأي عام يسبقه لن تكون منصفة، لكن أنا متفاؤل لأن الأحداث والظروف الصعبة يأتي بعدها الفرج والخير للناس".

وأضاف "أبو" خلال حواره على إذاعة "إينرجي"، "أفتقد لحريتي في الذهاب لأي مكان، وكذلك زيارة والدتي، لكن كان هناك جانب إيجابي من الحظر وهو أنني أصبحت أجلس كثيرًا مع أسرتي الصغيرة بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرًا".

وأشار إلى أنه لا يُحب إحياء الحفلات الأونلاين، ورأى أنه على الجميع التحلي بالهدوء، موضحًا أنه عاد لهوايته القديمة وهي القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه في الحظر فقال اإن المطبخ لم يستهويه لكنه حول شرفته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.