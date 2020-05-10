أبو: افتقدت حريتي بسبب الكورونا.. لكنني متفائل    

أبو: افتقدت حريتي بسبب الكورونا.. لكنني متفائل
المطرب: لا أحب إحياء حفلات أونلاين.. عدت للقراءة موهبتي القديمة
كتب:
أحمد حسين صوان
12:36 م | الأحد 10 مايو 2020
قال الفنان أبو، إنَّه اكتسب شعورًا مؤخرًا، يوحي بفقد الحرية، نتيجة الأزمة التي يشهدها العالم، والمُتعلقة بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "المقارنة بين 2020 وأي عام يسبقه لن تكون منصفة، لكن أنا متفاؤل لأن الأحداث والظروف الصعبة يأتي بعدها الفرج والخير للناس".
وأضاف "أبو" خلال حواره على إذاعة "إينرجي"، "أفتقد لحريتي في الذهاب لأي مكان، وكذلك زيارة والدتي، لكن كان هناك جانب إيجابي من الحظر وهو أنني أصبحت أجلس كثيرًا مع أسرتي الصغيرة بعد أن كان العمل يحول بين وجودهم سويا كثيرًا".
وأشار إلى أنه لا يُحب إحياء الحفلات الأونلاين، ورأى أنه على الجميع التحلي بالهدوء، موضحًا أنه عاد لهوايته القديمة وهي القراءة للتخفيف من التوتر، أما عن طقوسه في الحظر فقال اإن المطبخ لم يستهويه لكنه حول شرفته إلى حديقة بوضع الكثير من الورود والشجر الصغير فيها.