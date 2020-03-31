إينرجي يدعم "خليك في البيت" بلقاءات أون لاين مع نجوم الفن

قرر راديو إينرجي، 92.1، إجراء حوارات عبر خاصية البث المباشر مع عدد من نجوم الفن لأول مرة في الوطن العربي.

ومساء الإثنين، أجرى مذيع إينرجي محمد طارق قضا، لقاء عبر خاصية البث المباشر على إنستجرام، مع الفنان اللبناني وائل جسار، الذي تحدث عن الكثير من تفاصيل مشواره الفني وقدم عددا من الأغاني لمتابعيه.

وشكر جسار الشعب اللبناني على الهواء لالتزامه بالحظر، وكشف عن أنّه يمضي ساعات الحظر في تعلم طهي أكلات جديدة ومراجعة دروس الرياضيات مع ابنه.

وكان الراديو أجرى تغييرات في الخريطة البرامجية الخاصة به، لتناسب إجراء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة والذي يبدأ في تمام السابعة مساء، وسمحت لموظفيها بالعمل في المنزل منعا للاختلاط ولتقليل التجمعات.