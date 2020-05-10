الباباوان فرنسيس وتواضروس يحتفلان بعيد المحبة الأخوية هاتفيا

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا من البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة تذكار يوم المحبة الأخوية بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الرومانية.

وقال حليم، في بيان له، إنّ البابوان تبادلا خلال الاتصال الهاتفي التهاني القلبية بهذه المناسبة، والتي بدأ الاحتفال بها بشكلٍ سنوي منذ 2013، لدعم أواصر المحبة الأخوية التي تجمع الكنيستين.

وأضاف حليم، أنّ البابا فرنسيس أعرب خلال الاتصال عن محبته وتقديره لمصر والمصريين، وأنّه يرفع الصلاة من أجل سلام العالم خاصة في هذه الأيام الصعبة.

من جانبه، قال البابا تواضروس الثاني: "نقبل كل ما يصنعه الله معنا، وأن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله".

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أنّه في نهاية الاتصال تبادل البابوان الصلاة ليرحم الله العالم والكنيسة وكل المؤمنين، مع التمنيات القلبية بالصحة والسلامة للجميع.

ويوم 10 مايو يوافق يوم زيارة البابا تواضروس الأولى إلى الفاتيكان، كما يوافق زيارة البابا شنودة إلى الفاتيكان أيضا وتوقيع اتفاقية بداية الحوار اللاهوتي مع البابا بولس السادس.