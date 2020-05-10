نشرة أخبار تركيا.. انخفاض عدد الركاب في مطار إسطنبول بنسبة 99.3%

بعد فرض قيود السفر في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، انخفض عدد الركاب في مطار إسطنبول بتركيا بنسبة 99.3%.

وكانت هئية المطارات الحكومية التركية (DHMI)، أصدرت إحصاءات شركات الطيران لشهر أبريل الماضي. جاء فيها الخسائر الناتجة عن تفشى فيروس كورونا في صناعة الطيران.

ووفقاً للخبر الذي نقله الصحفي أوزان جون دوغدو بصحيفة بيرجون التركية، انخفض عدد الطائرات التي هبطت في المطارات في جميع أنحاء تركيا في يناير الماضي إلى 110 ألف 681، وصل هذا الرقم في مارس وبالتزامن مع بدأ انتشار فيروس كورونا في تركيا إلى 74 ألف 247، ثم تراجع إلى 7 الآلاف 307 في أبريل الماضي.

وبالتالي، يكون عدد الطائرات التي تهبط في المطارات قد تراجع بنسبة بنسبة 93.3% في أبريل مقارنة بشهر يناير. علاوة على ذلك، فإن معظم طائرات التي هبطت في المطارات هي طائرات شحن لذلك، فإن الانخفاض في عدد الركاب كان أعلى.

واعتبارا من شهر يناير فإن عدد مستخدمي المطارات في جميع أنحاء تركيا كان 13 مليون 706 ألف راكبا. انخفض هذا العدد إلى 7 ملايين 347 ألف 994 حتى مارس. بينما في أبريل، فإن عدد الركاب قد انخفض إلى ما يقرب من 83 ألف 470. وهكذا، عند المقارنة بشهر يناير، نلاحظ أن عدد الركاب الذين يستخدمون المطارات بشكل عام فى تركيا قد تراجع بنسبة 99.4 في المئة في شهر أبريل.

تضييق أردوغان على النقابات والإتحادات العمالية

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعديل لائحة قانون إتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، الذي غالبًا ما يواجه حزب العدالة والتنمية بسببه الدعاوى القضائية، بسبب المشروعات التى تقوم بها الحكومة والتى تلقى ردود فعل معارضة.

ووفقا لمشروع اقتراح القانون الذي تم إعداده، فإنه يتم تضييق سلطات إتحاد غرف المهندسين والمعماريين. بحيث يتم تغيير النظام الانتخابي بالكامل. كما تم منح الوزارة ذات الصلة سلطة المراجعة على غرف المهندسين والمعماريين بدون إستقبال أى"إشعار أو شكوى".

كما يحق للوزارة فصل موظفي الغرفة والنقابات خلال عملية المراجعة بدون صدور قرار قضائى. ومن المتوقع أن تقرر الوزارة عودة المفصولين عن العمل اللذين كان قد تم فصلهم عن العمل سابقاً. بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم إعادة تحديد الإجراءات الانتخابية للاتحادات والنقابات المهنية وسيتم عرض اللائحة على البرلمان التركي في أقرب وقت ممكن، تم إعداد مسودة لتعديل قانون غرف المهندسين والمعماريين الأتراك. والتي تتضمن تعديلات 12 مادة فى المشروع المقترح.

انتقاد حملة نواب العدالة والتنمية لمشاركة صور أردوغان

رد أحد نواب العدالة والتنمية على فعاليات حملة قام بها نواب المجلس عن حزب العدالة والتنمية لمشاركة صورة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان كل ليلة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قال:"هذه الأعمال من يقوم بها ممثلو الحي".

وانتقد نائب حزب العدالة والتنمية مشاركة النواب والبيروقراطيين في تلك الحملة، حيث تم مشاركة صور رئيس الجمهورية التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جازتا دوفار"، أن النواب والمدراء التنفيذيون للحزب والوزراء قد إنضموا إيضاً إلى تلك الحملة وقاموا بمشاركة صور للرئيس التركى أردوغان مع تعليق "صورة أردوغان المسائية" و "تحية أردوغان المسائية".

وقال نائب حزب العدالة والتنمية، الذي انزعج من الوضع منتقداً تلك الحملة،"هذه أعمال من يقوم بها ممثلي الحي. ليس من المناسب القيام بذلك من خلال البيروقراطيين والوزراء والنواب ".

فى يوم عيد الأم التركي.. تعيش 14.5 مليون أم تحت خط الفقر

قال رئيس جمعية حقوق المستهلك تورهان تشاكار بمناسبة يوم عيد الأم فى تركيا الموافق 10 مايو من كل عام:". وقد جعل وباء فيروس كورونا وضع الأمهات في بلادنا أكثر صعوبة. وقد زاد عدد الأمهات العاطلات عن العمل والفقيرات والعجزة. فالأمهات اللواتي لا يستطعن الطهى فى أوعيتهم بسبب النقص والفقر والبطالة دخلوا في الاكتئاب. فهم وأولادهم عاطلون عن العمل ".

وأضاف تشاكار: "منذ عام 1955، بدأت تركيا تحتفل بيوم الأم إلى أنه قد تحول إلى سلعة تجارية، بحيث أن الشركات تستغل هذا اليوم لزيادة أرباحهم" موضحاً ''هناك 24 مليون أم في تركيا، منها 4.8 مليون يعيشون تحت خط الجوع يتضورون جوعا، و14.5 مليون منهم يعيشون تحت خط الفقر.

وأكد تشاكار أن جزءًا كبيرًا من الأمهات في تركيا يواجهن أزمات نفسية بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تابع تشاكار على النحو التالي:* خلال الوباء، ومع زيادة الفقر والبطالة، فقد تدهورت الصحة النفسية للأمهات بسبب هذه الظروف السلبية.* وأن من المشاكل الأخرى التى تدفع بالأمهات إلى التعاسه وهي أن بقاء أبناءهم الذين لديهم المؤهلات اللازمة من حيث المهنة والتعليم والعمر والخبرة عاطلون عن العمل. غالبية الأمهات العاملات وغير العاملات في بلدنا خلال الوباء غير سعداء.

الشعب الجمهوري: أصوات العدالة والتنمية لم تشهد تراجعاً من هذا من قبل

قال النائب بمجلس النواب التركي عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن دائرة قونية عبد اللطيف شانر إن هناك انخفاضا كبيرا جداً في أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

وذكر شانر فى تصريحاته: "أنه حتى أولئك الذين صوتوا للرئيس أردوغان وجهوا له انتقادات شديدة، مؤكداً "أرى أن حزب العدالة والتنمية لديه تراجع رهيب في الأصوات. وهذه هي ملاحظاتي "قونية، كما تعلمون، هي مكان حصل منها على 70 في المائة من الأصوات، وهي مقاطعة لا ينتقد فيها أحد الحكومة أو حتى يحب خطاب المعارضة الناقد للحكومة. اليوم، أولئك الذين صوتوا لأردوغان يقومون بأشد الانتقادات، إنهم ينتقدونه بشدة في المقاهي وفي الساحات العامة، يقولون، "يا ليت أيدينا كانت قد انكسرت ولم نعطى أصواتنا له."، ومعنى أن تأتي تركيا إلى هذه النقطة، فإن هناك فقدان كبير جداً فى الأصوات. بل وأنها تتناقض أكثر".