نشرة أخبار تركيا.. تراجع الليرة والشرطة تفض احتفال عيد العمال

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، الذي كان قد بدأ في الارتفاع وعدم الاستقرار بالتزامن مع تأثير فيروس كورونا، حاجز الـ 7 ليرة للدولار الواحد.

بينما بلغ سعر صرف اليورو 7.70 ليرة تركية.

أجرى زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، تقييمات حول الأوضاع الحالية في البلاد، وذلك عبر البث المباشر لقناة هالك تي في.

وقال كيليشدار أوغلو: "أردوغان يرى أنه سيرحل".

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو ضيفاً للمذيع سواد توكتاش ليجيب على أسئلة تتعلق بالأوضاع الحالية فى تركيا.

وفيما يتعلق بإدراة حكومة أردوغان لأزمة فيروس كورونا قال كليتشدار أوغلو، أن المواطن إذا لم يصوت لك فسوف ترحل عن منصبك، وأن الشخص إذا رأى أنه سيرحل ينظر ليعرف ما الخطأ الذي فعله، وأردوغان يرى أنه سيرحل.

وأضاف كليتشدار أوغلو، بالنسبة لمحاربة الفقر، أنت تدير الدولة لمدة 18 عامًا دون انقطاع، تسن القوانين التي تريدها، في نهاية الـ 18 عاما، لم ينخفض ​​عدد الفقراء بل زاد، وبما أننا في رمضان، أود أن أخاطب جميع إخواننا في حزب العدالة والتنمية وأقول؛ لماذا لا يزال الأطفال جائعين في هذا البلد؟ لماذا ينتحر الناس من البطالة؟.

وتابع: " قال بيرات البيراق إن الاقتصاد سينمو بنسبة 5 فى المئة، في حين أن جميع الدول قالت بأنه سيتقلص. إذا لم ينمو الاقتصاد بنسبة 5 في المئة عام 2020، هل سيستقيل الوزير؟ إذا حدث نخلع قبعتنا لك احتراماً ونحتفل، أما إذا لم ينمو فيجب أن ينزل من فوق عاتق تلك الأمة، ولكنه لا يمكن أن يستقيل، لا يمكن أن يترك أردوغان، فأحدهم على رأس الدولة والآخر على رأس الخزانة، ويديرونها كأنها شركة العائلة، والفاتورة لا يدفعها أردوغان فهو يجلس في القطر الرئاسي بالفعل، ولكن يدفعها الفقير.

شركة البترول التركية توقف العمل بعد تراجع الطلب

أعلنت شركة مصافي البترول التركية "تورباش" أنها ستوقف الإنتاج في الفترة بين 5 مايو و1 يوليو في مصفاة إزمير بسبب انخفاض الطلب.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها ستعلق الإنتاج في تلك الفترة بعد تراجع الطلب على الوقود.

وفيما يتعلق بالموضوع فقد أصدرت الشركة البيان التالى:

"أعلنا للجمهور أننا راجعنا مقدار إنتاجنا لعام 2020 نزولًا بما يتماشى مع الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا، الذي أثر بالسلب على العالم كله، وكان له تأثيراً سلبياً على طلب منتجات الوقود، في هذا الإطار، سيتم إيقاف إنتاجنا مؤقتًا في مصفاة إزمير بسبب تعطل الأنشطة التجارية العامة المستمرة في الأسواق المحلية والأجنبية وانخفاض الطلب للمنتجات المعنية".

الشرطة التركية تتدخل بعنف لفض إحياء يوم عيدالعمال

تم اعتقال المديرين التنفيذيين في اتحاد النقابات العمالية، الذين أرادوا ترك أكاليل الزهور في ميدان تقسيم، للاحتقال بيوم عيدالعمال في تركيا وكان عددهم 25 شخصًا في يوم الأول من مايو، بعد تدخل عنيف من الشرطة التركية.

وتم إعتقال 14 شخصًا، بما في ذلك الرئيس العام للاتحاد أرزو شاركز أوغلو والسكرتير العام عدنان سردار أوغلو، ورؤساء الاتحادات النقابية التابعة للاتحاد، كما تم تحطيم أكاليل الزهور التيىقام أعضاء الاتحاد بوضعها احتفالاً بيوم العمال.

وكانت الشرطة التركية كما في كل عام، قد قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم بالحواجز ووضع الموانع أمام مبنى مقر اتحاد النقابات العمالية والمناطق المحيطة به في منطقة بشيكتاش منذ الساعات الأولى من صباح يوم أمس.